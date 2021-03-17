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Страны-жертвы катастрофы МАУ тщательно изучат отчет Ирана

Автор: Дмитрий Левицкий

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы МАУ сделала совместное заявление по поводу публикации Ираном окончательного отчета. Афганистан, Канада, Швеция, Украина и Великобритания тщательно изучат этот документ.

Об этом сообщила прес-служба Министерства иностранных дел Украины.

Министры иностранных дел этих стран заявили, что приняли к сведению окончательный отчет Ирана о расследовании катастрофы рейса PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины в январе 2020 года.

"Государства координационной группы теперь будут тщательно изучать этот доклад и его выводы. Мы солидарны с семьями и близкими жертв, которые продолжают испытывать свою тяжелую потерю. Как и раньше, координационная группа будет продолжать требовать от Ирана подотчетности и прозрачности за эту трагедию и справедливости для жертв", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Иран опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы МАУ. В Тегеране заявили, что украинский самолет был уничтожен из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Оператор определил самолет как "вражескую цель".

Этот отчет Ирана раскритиковал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он обвинил Тегеран в стремлении скрыть истинные причины трагедии.

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Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИранавиакатастрофа
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