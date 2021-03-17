Страны-жертвы катастрофы МАУ тщательно изучат отчет Ирана
Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы МАУ сделала совместное заявление по поводу публикации Ираном окончательного отчета. Афганистан, Канада, Швеция, Украина и Великобритания тщательно изучат этот документ.
Об этом сообщила прес-служба Министерства иностранных дел Украины.
Министры иностранных дел этих стран заявили, что приняли к сведению окончательный отчет Ирана о расследовании катастрофы рейса PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины в январе 2020 года.
"Государства координационной группы теперь будут тщательно изучать этот доклад и его выводы. Мы солидарны с семьями и близкими жертв, которые продолжают испытывать свою тяжелую потерю. Как и раньше, координационная группа будет продолжать требовать от Ирана подотчетности и прозрачности за эту трагедию и справедливости для жертв", - говорится в заявлении.
Напомним, сегодня Иран опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы МАУ. В Тегеране заявили, что украинский самолет был уничтожен из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Оператор определил самолет как "вражескую цель".
Этот отчет Ирана раскритиковал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он обвинил Тегеран в стремлении скрыть истинные причины трагедии.