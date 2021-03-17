Страны-жертвы катастрофы МАУ тщательно изучат отчет Ирана

Министры иностранных дел этих стран заявили, что приняли к сведению окончательный отчет Ирана о расследовании катастрофы рейса PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины в январе 2020 года.

"Государства координационной группы теперь будут тщательно изучать этот доклад и его выводы. Мы солидарны с семьями и близкими жертв, которые продолжают испытывать свою тяжелую потерю. Как и раньше, координационная группа будет продолжать требовать от Ирана подотчетности и прозрачности за эту трагедию и справедливости для жертв", - говорится в заявлении.