Країни-жертви катастрофи МАУ ретельно вивчать звіт Ірану

Міністри закордонних справ цих країн заявили, що взяли до відома остаточний звіт Ірану про розслідування катастрофи рейсу PS752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України у січні 2020 року.

"Держави координаційної групи тепер ретельно вивчатимуть цей звіт і його висновки. Ми солідарні з родинами та близькими жертв, які продовжують переживати свою важку втрату. Як і раніше, координаційна група продовжуватиме вимагати від Ірану підзвітності та прозорості за цю трагедію та справедливості для жертв", - йдеться в заяві.