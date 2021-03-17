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Країни-жертви катастрофи МАУ ретельно вивчать звіт Ірану

Новость на русском → Україна, Середа 17 березня 2021 20:46
Країни-жертви катастрофи МАУ ретельно вивчать звіт Ірану Фото: меморіал жертвам катастрофи МАУ (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ зробила спільну заяву щодо публікації Іраном остаточного звіту. Афганістан, Канада, Швеція, Україна та Британія ретельно вивчать цей документ.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Міністри закордонних справ цих країн заявили, що взяли до відома остаточний звіт Ірану про розслідування катастрофи рейсу PS752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України у січні 2020 року.

"Держави координаційної групи тепер ретельно вивчатимуть цей звіт і його висновки. Ми солідарні з родинами та близькими жертв, які продовжують переживати свою важку втрату. Як і раніше, координаційна група продовжуватиме вимагати від Ірану підзвітності та прозорості за цю трагедію та справедливості для жертв", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні Іран опублікував остаточний звіт щодо розслідування катастрофи МАУ. В Тегерані заявили, що український літак був знищений через помилку оператора протиповітряної оборони. Оператор визначив літак як "ворожу ціль".

Цей звіт Ірану розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він звинуватив Тегеран у намаганні приховати істинні причини трагедії.

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