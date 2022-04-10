Страны Запада могут обучать военных ВСУ использовать оружие образца НАТО, - Bloomberg
Некоторые страны-члены НАТО могут начать обучение украинских военнослужащих за границей использовать и обслуживать более современное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Такая возможность рассматривается, учитывая перспективу, что война России против Украины затянется на месяцы или даже годы.
По словам одного из источников издания, знакомых с дискуссиями между "Большой семеркой" и членами НАТО, целью является помощь Украине постепенно перейти от использования вооружения советских времен к технике натовского образца и соответствующим стандартам.
Так, союзники сейчас в значительной степени воздерживаются от поставок современного оружия, чтобы не обучать украинские силы его применению. При этом восточные государства НАТО рискуют в какой-то момент остаться без оборудования советского производства.
В публикации также отмечается, что такая помощь, вероятно, привлечет внимание РФ, которая в марте нанесла ракетные удары по Международному миротворческому и центру безопасности на Яворовском полигоне, где проходили обучения ВСУ с военными США и других стран.
Ранее сообщалось, что Чехия отправила в Украину танки Т-72 советского производства, реактивные системы залпового огня, гаубицы и БМП.
Также мы писали о том, что Словакия передала Украине систему ПВО С-300 по запросу нашей страны. Сама же теперь получит от США систему противоракетной обороны Patriot.
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