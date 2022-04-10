Країни Заходу можуть навчати військових ЗСУ використовувати зброю зразка НАТО, - Bloomberg

Деякі країни-члени НАТО можуть почати навчання українських військовослужбовців за кордоном використовувати та обслуговувати більш сучасну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Така можливість розглядається, враховуючи перспективу, що війна Росії проти України затягнеться на місяці чи навіть роки.

За словами одного з джерел видання, знайомих з дискусіями між "Великою сімкою" і членами НАТО, метою є допомога Україні поступово перейти від використання озброєння радянських часів до техніки натовського зразка і відповідних стандартів.

Так, союзники зараз значною мірою утримуються від поставок сучасної зброї, щоб не навчати українські сили її застосуванню. При цьому східні держави НАТО ризикують в якийсь момент залишитися без обладнання радянського виробництва.

У публікації також зауважується, що така допомога, ймовірно, приверне увагу РФ, яка в березні завдала ракетних ударів по міжнародному миротворчому і центру безпеки на Яворівському полігоні, де проходили навчання ЗСУ з військовими США та інших країн.