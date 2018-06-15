Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Страны-участницы ООН просят Гутерриша обсудить с Путиным политзаключенных

НовостиПолитика    15.06.2018 - 08:56
Фото: Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)
Фото: Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)

Генсек ООН на следующей неделе проведет встречу с российским президентом

Ряд стран-участниц ООН просят генсека Антониу Гутерриша на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднять вопрос украинских политзаключенных. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что 38 стран-участниц ООН, в том числе США, Франция и Британия, написали генсеку ООН письмо с призывом обсудить украинских политзаключенных с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе запланированных на следующую неделю переговоров.

"Мы приветствуем привлечение ООН к этим вопросам и поощряем дальнейшие шаги по тяжелой судьбе незаконно удерживаемых", - говорится в письме.

Предполагается, что генсек ООН проведет встречу с Путиным 20 июня в день матча сборных Португалии и Марокко на ЧМ-2018.

Напомним, ранее сообщалось, что специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер посетил в колонии оккупированной Макеевки четырех украинских заложников.

 

Украинский омбудсмен возмущена предложением РФ о встрече с Сенцовым после 22 июня
Теги публикации: Владимир Путин, ООН, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь