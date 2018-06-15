Страны-участницы ООН просят Гутерриша обсудить с Путиным политзаключенных

Генсек ООН на следующей неделе проведет встречу с российским президентом

Ряд стран-участниц ООН просят генсека Антониу Гутерриша на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднять вопрос украинских политзаключенных. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что 38 стран-участниц ООН, в том числе США, Франция и Британия, написали генсеку ООН письмо с призывом обсудить украинских политзаключенных с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе запланированных на следующую неделю переговоров.

"Мы приветствуем привлечение ООН к этим вопросам и поощряем дальнейшие шаги по тяжелой судьбе незаконно удерживаемых", - говорится в письме.

Предполагается, что генсек ООН проведет встречу с Путиным 20 июня в день матча сборных Португалии и Марокко на ЧМ-2018.

Напомним, ранее сообщалось, что специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер посетил в колонии оккупированной Макеевки четырех украинских заложников.