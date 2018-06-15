Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Країни-учасниці ООН просять Гутерріша обговорити з Путіним політв'язнів

НовиниПолітика    15.06.2018 - 08:56
Фото: Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)
Фото: Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)

Генсек ООН наступного тижня проведе зустріч з російським президентом

Низка країн-учасниць ООН просять генсека Антоніу Гутерріша на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним підняти питання українських політв'язнів. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що 38 країн-учасниць ООН, у тому числі США, Франція та Британія, написали лист генсеку ООН із закликом обговорити українських політв'язнів з президентом РФ Володимиром Путіним в ході запланованих на наступний тиждень переговорів.

"Ми вітаємо залучення ООН до цих питань і заохочуємо подальші кроки з важкої долі незаконно утримуваних", - йдеться в листі.

Передбачається, що генсек ООН проведе зустріч з Путіним 20 червня у день матчу збірних Португалії та Марокко на ЧС-2018.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спеціальний доповідач ООН з питань тортур і жорстокого поводження Нільс Мельцер відвідав у колонії окупованої Макіївки чотирьох українських заручників.

 

Український омбудсмен обурена пропозицією РФ про зустріч із Сенцовим після 22 червня
Теги публікації: Володимир Путін, ООН, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся