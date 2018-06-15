Країни-учасниці ООН просять Гутерріша обговорити з Путіним політв'язнів

Генсек ООН наступного тижня проведе зустріч з російським президентом

Низка країн-учасниць ООН просять генсека Антоніу Гутерріша на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним підняти питання українських політв'язнів. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що 38 країн-учасниць ООН, у тому числі США, Франція та Британія, написали лист генсеку ООН із закликом обговорити українських політв'язнів з президентом РФ Володимиром Путіним в ході запланованих на наступний тиждень переговорів.

"Ми вітаємо залучення ООН до цих питань і заохочуємо подальші кроки з важкої долі незаконно утримуваних", - йдеться в листі.

Передбачається, що генсек ООН проведе зустріч з Путіним 20 червня у день матчу збірних Португалії та Марокко на ЧС-2018.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спеціальний доповідач ООН з питань тортур і жорстокого поводження Нільс Мельцер відвідав у колонії окупованої Макіївки чотирьох українських заручників.