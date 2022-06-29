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В Совбезе ООН решительно осудили ракетные удары России по Кременчугу: итоги заседания

Фото: страны Совбеза ООН решительно осудили российские удары по Кременчугу (скриншот видео)
Автор: Артур Родивилов

В Совбезе ООН осудили гибель людей из-за российских ракетных ударов, в том числе по торговому центру в Кременчуге.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговое заявление, которое обнародовал постпред Украины при ООН Сергей Кислица после заседания.

Заявление поддержали шесть стран Совета безопасности ООН: Албания, Франция, Ирландия, Норвегия, Британия, США.

"Этот удар представлял собой вопиющее нападение на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Мы выражаем глубокие соболезнования и соболезнования семьям погибших и солидарны с украинским народом", - говорится в заявлении.

Также группа осудила активизацию российских ракетных ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры 25-27 июня.

Как отмечается, страны подчеркивают необходимость расследования и привлечения к ответственности нарушителей международного гуманитарного права и тех лиц, которые совершили военные преступления.

Напомним, вчера состоялось заседание Совбеза ООН по российским ракетным ударам по гражданским объектам в Украине.

Выступая перед ООН, Зеленский призвал признать терактом ракетный удар по кременчугскому ТЦ.

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