Країни Радбезу ООН рішуче засудили російські ракетні удари по Кременчуку

Заяву підтримали шість країн Ради Безпеки ООН: Албанія, Франція, Ірландія, Норвегія, Британія, США.

"Цей удар являв собою кричущий напад на цивільну інфраструктуру і цивільне населення. Ми висловлюємо глибокі співчуття і співчуття сім'ям загиблих і солідарні з українським народом", - йдеться в заяві.

Також група засудила активізацію російських ракетних ударів по житлових кварталах і об'єктах цивільної інфраструктури 25-27 червня.

Як зазначається, країни наголошують на необхідності розслідування та притягнення до відповідальності порушників міжнародного гуманітарного права та тих осіб, які скоїли військові злочини.

Нагадаємо, вчора відбулося засідання Радбезу ООН щодо російських ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні.

Виступаючи перед ООН, Зеленський закликав визнати терактом ракетний удар по Кременчуцькому ТЦ.

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