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Країни Радбезу ООН рішуче засудили російські ракетні удари по Кременчуку

Фото: країни Радбезу ООН рішуче засудили російські удари по Кременчуку (скріншот відео)
Автор: Артур Родивилов

У Радбезі ООН засудили загибель людей через російські ракетні удари, в тому числі по торговому центру в Кременчуці.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкову заяву, яку оприлюднив постпред України при ООН Сергій Кислиця після засідання.

Заяву підтримали шість країн Ради Безпеки ООН: Албанія, Франція, Ірландія, Норвегія, Британія, США.

"Цей удар являв собою кричущий напад на цивільну інфраструктуру і цивільне населення. Ми висловлюємо глибокі співчуття і співчуття сім'ям загиблих і солідарні з українським народом", - йдеться в заяві.

Також група засудила активізацію російських ракетних ударів по житлових кварталах і об'єктах цивільної інфраструктури 25-27 червня.

Як зазначається, країни наголошують на необхідності розслідування та притягнення до відповідальності порушників міжнародного гуманітарного права та тих осіб, які скоїли військові злочини.

Нагадаємо, вчора відбулося засідання Радбезу ООН щодо російських ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні.

Виступаючи перед ООН, Зеленський закликав визнати терактом ракетний удар по Кременчуцькому ТЦ.

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