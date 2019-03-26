Страны Персидского залива осуждают решение Трампа по Голанским высотам

Четыре государства из региона Персидского залива осудили решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Указано, что Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт выступили с критикой Вашингтона, а в Эр-Рияде предупредили, что решение Трампа усложнит поиск мирного пути и скажется на стабильности в регионе.

Кроме того, все четыре государства подчеркнули, что считают аннексированные Израилем в 1981 году Голанские высоты оккупированными арабскими территориями.

Так, Саудовская Аравия назвала документ "явным нарушением Устава ООН и международного права".

Сообщается, что Катар призвал Израиль прекратить оккупацию Голанских высот и соблюдать международные резолюции.

Напомним, ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как писало РБК-Украина ранее, президент США в понедельник, 26 марта, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В частности, Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Подчеркнем также, в МИД Сирии заявили, что решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов".