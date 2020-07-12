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Страны ОПЕК+ планируют увеличить объемы добычи нефти, - Bloomberg

Вашингтон, Воскресенье 12 июля 2020 21:40
Страны ОПЕК+ планируют увеличить объемы добычи нефти, - Bloomberg
Фото: нефтяная скважина (flickr.com Maarten Heerlien)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сокращение добычи хотят уменьшить до 7,7 млн баррелей

Некоторые страны-участницы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) предлагают уменьшить сокращение объемов нефтедобычи в августе этого года. Это предложение связывают с восстановлением спроса на нефтепродукты до уровня, который был перед пандемией.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

По данным издания, 15 июля стран ОПЕК+ соберутся на онлайн-конференцию, чтобы решить, сохранить объемы добычи нефти на уровне 9,6 млн баррелей в сутки, или постепенно уменьшать сокращение нефтедобычи до 7,7 млн баррелей в сутки.

Напомним, в апреле 2019 года страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение нефтедобычи. Сокращение объемов добычи нефти было связано с кризисом, который спровоцировала пандемия коронавируса. Из-за кризиса в мире резко сократился спрос на нефтепродукты, а цена на нефть упала до минусовых показателей.

В начале июня страны ОПЕК+ договорились продлить действие текущих параметров соглашения по сокращению добычи нефти на уровне 9,7 млн баррелей в сутки.

Также РБК-Украина писало о снижении цен на нефть из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом в США.

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