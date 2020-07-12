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Країни ОПЕК+ планують збільшити обсяги видобутку нафти, - Bloomberg

Вашингтон, Неділя 12 липня 2020 21:40
Країни ОПЕК+ планують збільшити обсяги видобутку нафти, - Bloomberg
Фото: нафтова свердловина (flickr.com Maarten Heerlien)
Автор: Дмитро Левицький

Скорочення видобутку хочуть зменшити до 7,7 млн барелів

Деякі країни-учасниці Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) пропонують зменшити скорочення обсягів нафтовидобування у серпні цього року. Цю пропозицію пов'язують з відновленням попиту на нафтопродукти до рівня, який був перед пандемією.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

За даними видання, 15 липня країн ОПЕК+ зберуться на онлайн-конференцію, щоб вирішити, чи зберегти обсяги видобутку нафти на рівні 9,6 млн барелів на добу, чи поступово зменшувати скорочення нафтодобування до 7,7 млн барелів на добу.

Нагадаємо, у квітні 2019 року країни ОПЕК+ узгодили найбільше в історії скорочення нафтовидобування. Скорочення обсягів добування нафти було пов'язане з кризою, яку спровокувала пандемія коронавірусу. Через кризу у світі різко скоротився попит на нафтопродукти, а ціна на нафту впала до мінусових показників.

На початку червня країни ОПЕК+ домовилися продовжити дію поточних параметрів угоди щодо скорочення видобутку нафти на рівні 9,7 млн барелів на добу.

Також РБК-Україна писало про зниження цін на нафту через зростання нових випадків захворювання на коронавірус у США.

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