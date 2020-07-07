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Цены на нефть снижаются на фоне разрастания  эпидемии в США

Новости » Экономика     07.07.2020 - 10:29
Цены на нефть снижаются на фоне разрастания  эпидемии в США
Фото: добыча нефти (OilNow)

Повторный карантин может резко ограничить спрос на нефть

Цены на нефть снижаются во вторник, 7 июля, на фоне рост новых случаев заболевания коронавирусом в США. Это может ограничить восстановление спроса на топливо в крупнейшем потребителе нефти в мире.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,21% до 42,58 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, на WTI - на 1,30% до 40,10 долларов за баррель.

"Потенциал падения спроса на фоне повышения вероятности повторного введения локдауна сочетается с опасениями по поводу дисциплины ОПЕК+ и оказывает давление на цены на нефть", - сказал главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.

За первые пять дней июля 16 американских штатов зафиксировали рекордный рост заражений. Растут опасения, что меры, принимаемые для сдерживания распространения эпидемии, негативно скажутся на спросе на топливо.

Мэр города Майями Карлос Хименес ввел ограничения на работу ресторанов на фоне скачка новых случаев заражения коронавирусом в США, где число умерших от эпидемии уже превысило 130 тыс.

Калифорния и Техас, два самых населенных штата, также сообщают о высоких темпах роста числа заболевших.

Напомним, МВФ прогнозирует средние спотовые цены на нефть в 2020 году на уровне 36,20 долларов за баррель до 37,50 долларов в 2021 году.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины нефть
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