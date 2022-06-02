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Страны ОПЕК+ нарастят добычу, чтобы заместить нефть из России

Фото: страны ОПЕК+ договорились увеличить объемы добычи нефти (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Участники формата ОПЕК+ договорились увеличить объемы добычи нефти примерно на 50%, чтобы заместить российскую долю на мировом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что министры энергетики стран-участниц формата ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 648 000 баррелей в день в июле и августе, хотя ранее обсуждалось увеличение на 432 000 баррелей в день.

Перед встречей производителей нефти упали цены на новостях о том, что Саудовская Аравия и другие готовы заполнить брешь на рынке, которая появится в связи с введением нефтяного эмбарго против России, и даже исключить РФ из ОПЕК+.

"Соединенные Штаты приветствуют сегодняшнее важное решение ОПЕК+ об увеличении добычи. Мы признаем роль Саудовской Аравии как председателя ОПЕК+ и ее крупнейшего производителя в достижении этого консенсуса", - отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Добыча в России значительно сократилась после вторжения в Украину из-за западных санкций, трудностей с доставкой и отказа некоторых покупателей от российской нефти. По данным Международного энергетического агентства, ее добыча была на 1,3 млн баррелей в день ниже апрельской цели ОПЕК+.

Напомним, ранее стало известно, что Российскую Федерацию могут исключить из сделки по ограничению добычи нефти.

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