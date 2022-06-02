Країни ОПЕК+ наростять видобуток, щоб замістити нафту з Росії

Повідомляється, що міністри енергетики країн-учасниць формату ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на 648 000 барелів на день в липні і серпні, хоча раніше обговорювалося збільшення на 432 000 барелів на день.

Перед зустріччю виробників нафти впали ціни на новинах про те, що Саудівська Аравія та інші готові заповнити різницю на ринку, яка з'явиться у зв'язку з введенням нафтового ембарго проти Росії, і навіть виключити РФ з ОПЕК+.

"Сполучені Штати вітають сьогоднішнє важливе рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку. Ми визнаємо роль Саудівської Аравії як голови ОПЕК+ та її найбільшого виробника в досягненні цього консенсусу", - зазначила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Видобуток в Росії значно скоротився після вторгнення в Україну через західні санкції, труднощі з доставкою і відмови деяких покупців від російської нафти. За даними Міжнародного енергетичного агентства, її видобуток був на 1,3 млн барелів на день нижче квітневої мети ОПЕК+.