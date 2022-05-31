ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ОПЕК может исключить Россию из сделки по добыче нефти, - WSJ

Новина українською →
Москва, Вторник 31 мая 2022 22:09
ОПЕК может исключить Россию из сделки по добыче нефти, - WSJ Фото: Россию могут исключить из сделки ОПЕК (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может исключить Россию из сделки по добыче. Поскольку европейское эмбарго подорвет ее способность добывать больше нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Издание пишет, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти. Это означает, что российскую нефть на мировом рынке могут заместить Саудовская Аравия, ОАЭ и другие производители.

Россия является одним из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году она договорилась с ОПЕК и еще девятью странами о ежемесячном увеличении объемов добычи. Но из-за европейского эмбарго добыча в РФ упадет примерно на 8% в этом году.

По словам делегатов, до сих пор нет официального призыва в ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать потенциальный дефицит. Но некоторые страны Персидского залива уже планируют увеличить добычу в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть могут подняться выше 150 долларов за баррель в случае резкого сокращения экспорта российской нефти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Нефть
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней