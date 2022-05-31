ОПЕК может исключить Россию из сделки по добыче нефти, - WSJ
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может исключить Россию из сделки по добыче. Поскольку европейское эмбарго подорвет ее способность добывать больше нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.
Издание пишет, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти. Это означает, что российскую нефть на мировом рынке могут заместить Саудовская Аравия, ОАЭ и другие производители.
Россия является одним из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году она договорилась с ОПЕК и еще девятью странами о ежемесячном увеличении объемов добычи. Но из-за европейского эмбарго добыча в РФ упадет примерно на 8% в этом году.
По словам делегатов, до сих пор нет официального призыва в ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать потенциальный дефицит. Но некоторые страны Персидского залива уже планируют увеличить добычу в ближайшие несколько месяцев.
Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть могут подняться выше 150 долларов за баррель в случае резкого сокращения экспорта российской нефти.
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