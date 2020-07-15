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Країни ОПЕК+ домовилися збільшити обсяги нафтовидобування

Відень, Середа 15 липня 2020 20:47
Країни ОПЕК+ домовилися збільшити обсяги нафтовидобування
Фото: Абдул-Азіз ібн Салман (kayhanlife.com)
Автор: Дмитро Левицький

У грудні планують зменшити скорочення видобутку нафти до 7,7 млн барелів

Країни Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їх союзники на сьогоднішньому засіданні домовилися про поступове відновлення обсягів нафтодобування. У квітні країни ОПЕК+ рекордно скоротили нафтодобування через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як розповів міністр енергетики Саудівської Аравії Абдул-Азіз ібн Салман, до грудня 2020 року країни ОПЕК+ зменшать скорочення нафтовидобування до 7,7 млн барелів. Крім того, країни, які перевиконали обмеження у попередні місяці, виплатять компенсації.

За даними документів ОПЕК+, які у своє розпорядження отримало Reuters, вже у серпні та вересні країни-учасниці організації зменшать скорочення до 8,54 млн барелів після компенсацій з боку Ірану, Росії, Казахстану, Анголи та Нігерії.

Зазначимо, напередодні засідання ОПЕК+ з'явилася інформація про наміри деяких країн-учасниць просити про відновлення обсягів нафтовидобування на фоні відновлення попиту на нафтопродукти.

Нагадаємо, рекордне скорочення обсягів нафтовидобування країни ОПЕК+ узгодили на початку квітня 2020 року.

Додамо, нафта почала дорожчати на напередодні засідання ОПЕК+ у середу, 15 липня.

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