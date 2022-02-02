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Країни ОПЕК + домовилися збільшити видобуток нафти в березні

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Відень, Середа 02 лютого 2022 19:53
Країни ОПЕК + домовилися збільшити видобуток нафти в березні Фото: країни ОПЕК + домовилися збільшити видобуток нафти в березні (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Стани ОПЕК+ прийняли рішення продовжити нарощувати щомісячне виробництво нафти. У березні 2022 року добовий видобуток буде збільшено на 400 тисяч барелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ОПЕК.

"Збільшити щомісячний загальний видобуток на 0,4 млн барелів на добу в березні 2022 року відповідно до доданого графіка", - йдеться в релізі.

Учасники зустрічі підтвердили план коригування щомісячного видобутку нафти, затверджений на 19-й нараді ОПЕК+. Сторони підкреслили важливість дотримання повної відповідності механізму компенсації, використовуючи продовження його періоду до кінця червня 2022 року.

Наступна зустріч представників країн ОПЕК+ запланована на 2 березня 2022 року.

Нагадаємо, 31 січня на світових ринках нафта зросла майже до 7-річного максимуму через політичну напруженість в Європі і на Близькому Сході.

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