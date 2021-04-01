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Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 1,15 млн баррелей в сутки

Автор: РБК-Украина

Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца. Такое решение стран-участниц соглашения привело к росту цен на нефть почти на 4%.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

Отмечается, что на заседании стран-участниц ОПЕК+, которое прошло 1 апреля в формате видеоконференции на уровне министров, был принято решение об увеличении текущего уровня добычи нефти в течение трех месяцев. В мае и июне планируется нарастить нефтедобычу на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле - на 450 тысяч баррелей.

На фоне решения ОПЕК+ цены на нефть показали рост: к 20:45 по Киеву нефть марки Brent стоила 64,88 доллара за баррель (+3,43% к предыдущему дню). Нефть марки WTI подорожала на 3,18% до 61,4 доллара.

Напомним, 29 марта, нефть на мировых биржах упала более чем на 2% после новостей из Суэцкого канала о том, что спасательным бригадам удалось переместить гигантский контейнеровоз. Контейнеровоз почти неделю блокировал жизненно важные пути мировой торговли.

Отметим, в начале марта мировые цены на нефть достигли 70 долларов за баррель - уровня, который наблюдался более года назад, до начала пандемии COVID-19. Аналитики объяснили подорожание рекордными морозами в Техасе (США).

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