Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на 1,15 млн барелів на добу

Країни ОПЕК+ домовилися збільшити нафтовидобуток на 1,15 млн барелів на добу за три місяці. Таке рішення країн-учасниць угоди призвело до зростання цін на нафту майже на 4%.

Зазначається, що на засіданні країн-учасниць ОПЕК+, яке відбулося 1 квітня у форматі відеоконференції на рівні міністрів, було прийнято рішення про збільшення поточного рівня видобутку нафти протягом трьох місяців. У травні і червні планується збільшити нафтовидобуток на 350 тисяч барелів на добу, в липні - на 450 тисяч барелів.

Після інформації про угоду ОПЕК+ ціни на нафту показали зростання: за даними на 20:45 по Києву нафта марки Brent коштувала 64,88 долара за барель (+3,43% до попереднього дня). Нафта марки WTI подорожчала на 3,18% до 61,4 долара.