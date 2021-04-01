Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на 1,15 млн барелів на добу

Країни ОПЕК+ домовилися збільшити нафтовидобуток на 1,15 млн барелів на добу за три місяці. Таке рішення країн-учасниць угоди призвело до зростання цін на нафту майже на 4%.
Про це повідомила прес-служба Міненерго Казахстану.
Зазначається, що на засіданні країн-учасниць ОПЕК+, яке відбулося 1 квітня у форматі відеоконференції на рівні міністрів, було прийнято рішення про збільшення поточного рівня видобутку нафти протягом трьох місяців. У травні і червні планується збільшити нафтовидобуток на 350 тисяч барелів на добу, в липні - на 450 тисяч барелів.
Після інформації про угоду ОПЕК+ ціни на нафту показали зростання: за даними на 20:45 по Києву нафта марки Brent коштувала 64,88 долара за барель (+3,43% до попереднього дня). Нафта марки WTI подорожчала на 3,18% до 61,4 долара.
Нагадаємо, 29 березня, нафта на світових біржах впала більш ніж на 2% після новин з Суецького каналу про те, що рятувальним бригадам вдалося перемістити гігантський контейнеровоз. Контейнеровоз майже тиждень блокував життєво важливі шляхи світової торгівлі.
Зазначимо, на початку березня світові ціни на нафту досягли 70 доларів за барель - рівня, який спостерігався більше року тому, до початку пандемії COVID-19. Аналітики пояснили подорожчання рекордними морозами у Техасі (США).