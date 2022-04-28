Страны ОДКБ проведут совместные военные учения по отработке задач "в кризисных зонах"
Страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) проведут совместные военные учения "Нерушимое братство-2022".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативный штаб ОДКБ.
Отмечается, что целью данных учений будет отработка задач постконфликтного урегулирования в кризисных зонах.
"На завершающем этапе оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2022" в Кыргызской Республике планируется проведение командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции", - говорится в сообщении.
Напомним, украинская разведка сообщает, что Россия хочет втянуться в войну против Украины страны ОДКБ, однако они отказались.
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