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Страны ОДКБ проведут совместные военные учения по отработке задач "в кризисных зонах"

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Четверг 28 апреля 2022 18:13
Страны ОДКБ проведут совместные военные учения по отработке задач "в кризисных зонах" Фото: страны ОДКБ проведут совместные учения (odkb-csto.org)
Автор: Наталья Юрченко

Страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) проведут совместные военные учения "Нерушимое братство-2022".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативный штаб ОДКБ.

Отмечается, что целью данных учений будет отработка задач постконфликтного урегулирования в кризисных зонах.

"На завершающем этапе оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2022" в Кыргызской Республике планируется проведение командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская разведка сообщает, что Россия хочет втянуться в войну против Украины страны ОДКБ, однако они отказались.

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