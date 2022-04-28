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Країни ОДКБ проведуть спільні військові навчання з відпрацювання завдань "у кризових зонах"

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Четвер 28 квітня 2022 18:13
Країни ОДКБ проведуть спільні військові навчання з відпрацювання завдань "у кризових зонах" Фото: країни ОДКБ проведуть спільні навчання (odkb-csto.org)
Автор: Наталія Юрченко

Країни-члени Організації договору про колективну безпеку (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан) проведуть спільні військові навчання "Непорушне братство-2022".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативний штаб ОДКБ.

Зазначається, що метою даних навчань буде відпрацювання завдань постконфліктного врегулювання в кризових зонах.

"На завершальному етапі оперативно-стратегічного навчання "Бойове братство-2022" в Киргизькій Республіці планується проведення командно-штабного навчання з миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братство-2022", в ході якого будуть відпрацьовуватися завдання постконфліктного врегулювання в кризовій зоні і проведення миротворчої операції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляє, що Росія хоче втягнутися у війну проти України країни ОДКБ, однак вони відмовилися.

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