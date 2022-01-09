Страны ОДКБ проведут конференцию 10 января. Будут говорить про Казахстан
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют провести видеоконференцию 10 января. Будут обсуждать ситуацию в Казахстане.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Коммерсанть.
Согласно информации пресс-службы премьер-министра Армении, действующего главы ОДКБ Никола Пашиняна, страны ОДКБ будут обсуждать ситуацию в Казахстане на фоне массовых протестов в стране.
В то же время информацию о видеоконференции подтвердил и пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Так. Готовимся в понедельник", - отметил Песков.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский Союз предлагает Казахстану помощь в урегулировании кризиса в стране.
В то же время в ОДКБ допустили увеличение количества миротворческого контингента.