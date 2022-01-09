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Страны ОДКБ проведут конференцию 10 января. Будут говорить про Казахстан

Новина українською →
Воскресенье 09 января 2022 11:54
Страны ОДКБ проведут конференцию 10 января. Будут говорить про Казахстан Фото: страны ОДКБ проведут конференцию 10 января (odkb.csto.org)
Автор: Сергей Пышкин

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют провести видеоконференцию 10 января. Будут обсуждать ситуацию в Казахстане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Коммерсанть.

Согласно информации пресс-службы премьер-министра Армении, действующего главы ОДКБ Никола Пашиняна, страны ОДКБ будут обсуждать ситуацию в Казахстане на фоне массовых протестов в стране.

В то же время информацию о видеоконференции подтвердил и пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Так. Готовимся в понедельник", - отметил Песков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский Союз предлагает Казахстану помощь в урегулировании кризиса в стране.

В то же время в ОДКБ допустили увеличение количества миротворческого контингента.

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