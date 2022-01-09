Країни ОДКБ проведуть конференцію 10 січня. Говоритимуть про Казахстан
Лідери країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) планують провести відеоконференцію 10 січня. Обговорюватимуть ситуацію в Казахстані.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Коммерсанть.
Згідно з інформацією пресслужби прем'єр-міністра Вірменії, чинного голови ОДКБ Нікола Пашиняна, країни ОДКБ обговорюватимуть ситуацію у Казахстані на тлі масових протестів в країні.
Водночас інформацію щодо відеоконференції підтвердив й прессекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
"Так. Готуємось у понеділок", - відзначив Пєсков.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський Союз пропонує Казахстану допомогу у врегулюванні кризи в країні.
Водночас в ОДКБ допустили збільшення кількості миротворчого контингенту.