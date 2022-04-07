UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страны НАТО не смогли достичь единства в отношении России, - NYT

Фото: в НАТО нет единства по политике в отношении России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны-члены НАТО не могут согласовать единую позицию касательно России. Некоторые союзники уверены, что война в Украине не будет быстрой, поэтому готовы поддерживать связь с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего действовать на следующем этапе войны в Украине.

Страны Центральной Европы, среди них Польша и страны Балтии, хотят полностью разорвать контакты с РФ с попыткой "поставить Москву на колени". Они уверены, что Россия может нанести серьезный ущерб европейской безопасности.

В то же время Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакты с Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных его войсками.

Однако страны НАТО на саммите, который прошел на этой неделе, сошлись в одном, что война в Украине не будет громкой и быстрой. По их мнению, конфликт продлится долго, несмотря на то, что Россия вывела войска из северных областей Украины.

Напомним, НАТО 7 апреля на встрече собираются обсудить дальнейшие поставки вооружения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныНАТОРоссийская ФедерацияВладимир Путин