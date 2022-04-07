Страны НАТО не смогли достичь единства в отношении России, - NYT

Отмечается, что страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего действовать на следующем этапе войны в Украине.

Страны Центральной Европы, среди них Польша и страны Балтии, хотят полностью разорвать контакты с РФ с попыткой "поставить Москву на колени". Они уверены, что Россия может нанести серьезный ущерб европейской безопасности.

В то же время Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакты с Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных его войсками.

Однако страны НАТО на саммите, который прошел на этой неделе, сошлись в одном, что война в Украине не будет громкой и быстрой. По их мнению, конфликт продлится долго, несмотря на то, что Россия вывела войска из северных областей Украины.