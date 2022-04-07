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Сегодня страны НАТО обсудят дальнейшие поставки оружия в Украину

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Брюссель, Четверг 07 апреля 2022 09:22
Сегодня страны НАТО обсудят дальнейшие поставки оружия в Украину Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в четверг, 7 апреля, министры иностранных дел стран-союзников обсудят Украину. Главной темой будут дальнейшие поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам генсека, страны НАТО хотят обсудить возможные поставки в Украине средств ПВО, легкого и тяжелого вооружения.

"Есть настоятельная потребность дальше поддерживать Украину. На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим потребность большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого, но также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что цель НАТО поддержать Украину для обеспечения ее права на самооборону.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине может длиться годами, поскольку Владимир Путин не отступил от своего плана полностью завоевать страну.

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