Сегодня страны НАТО обсудят дальнейшие поставки оружия в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в четверг, 7 апреля, министры иностранных дел стран-союзников обсудят Украину. Главной темой будут дальнейшие поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам генсека, страны НАТО хотят обсудить возможные поставки в Украине средств ПВО, легкого и тяжелого вооружения.

"Есть настоятельная потребность дальше поддерживать Украину. На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим потребность большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого, но также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что цель НАТО поддержать Украину для обеспечения ее права на самооборону.