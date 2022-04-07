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Країни НАТО не змогли досягти єдності щодо Росії, - NYT

Фото: у НАТО немає єдності щодо політики щодо Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Країни-члени НАТО не можуть узгодити єдину позицію щодо Росії. Деякі союзники впевнені, що війна в Україні не буде швидкою, тому готові підтримувати зв'язок з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що країни НАТО розділилися в думках щодо того, як найкраще діяти на наступному етапі війни в Україні.

Країни Центральної Європи, серед них Польща і країни Балтії, хочуть повністю розірвати контакти з РФ зі спробою "поставити Москву на коліна". Вони впевнені, що Росія може завдати серйозної шкоди європейській безпеці.

У той же час Франція, Німеччина і Туреччина хочуть підтримувати контакти з Путіним, незважаючи на звинувачення у військових злочинах, скоєних його військами.

Однак країни НАТО на саміті, який пройшов цього тижня, зійшлися в одному, що війна в Україні не буде гучною і швидкою. На їхню думку, конфлікт триватиме довго, незважаючи на те, що Росія вивела війська з північних областей України.

Нагадавши, НАТО 7 квітня на зустрічі збираються обговорити подальші поставки озброєння в Україну.

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Війна Росії проти УкраїниНАТОРосійська ФедераціяВолодимир Путін