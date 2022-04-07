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Страны НАТО не смогли достичь единства в отношении России, - NYT

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Брюссель, Четверг 07 апреля 2022 10:44
Страны НАТО не смогли достичь единства в отношении России, - NYT Фото: в НАТО нет единства по политике в отношении России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны-члены НАТО не могут согласовать единую позицию касательно России. Некоторые союзники уверены, что война в Украине не будет быстрой, поэтому готовы поддерживать связь с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего действовать на следующем этапе войны в Украине.

Страны Центральной Европы, среди них Польша и страны Балтии, хотят полностью разорвать контакты с РФ с попыткой "поставить Москву на колени". Они уверены, что Россия может нанести серьезный ущерб европейской безопасности.

В то же время Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакты с Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных его войсками.

Однако страны НАТО на саммите, который прошел на этой неделе, сошлись в одном, что война в Украине не будет громкой и быстрой. По их мнению, конфликт продлится долго, несмотря на то, что Россия вывела войска из северных областей Украины.

Напомним, НАТО 7 апреля на встрече собираются обсудить дальнейшие поставки вооружения в Украину.

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