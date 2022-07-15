Страны НАТО ратифицируют вступление Швеции и Финляндии: сколько еще осталось

Уже половина стран-участниц НАТО ратифицировала протоколы о присоединении Швеции и Финляндии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Швеции Анн Линде.
"На сегодня половина союзников по НАТО ратифицировала протоколы о вступлении Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 за ратификацию", - подчеркнула она.
Отметим, протоколы о вступлении скандинавских стран ратифицировали:
Таким образом, протоколы должны ратифицировать еще США, Турция, Франция, Бельгия, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Северная Македония, Португалия, Румыния, Словакия, Черногория, Чехия и Литва.
Напомним, ранее сообщалось, что Турция требует от Швеции и Финляндии выслать членов "Рабочей партии Курдистана" и FETO, иначе не ратифицирует протоколы о вступлении в НАТО.
Историческое решение о принятии новых членов было принято 5 июля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.