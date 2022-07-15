Страны НАТО ратифицируют вступление Швеции и Финляндии: сколько еще осталось

Уже половина стран-участниц НАТО ратифицировала протоколы о присоединении Швеции и Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Таким образом, протоколы должны ратифицировать еще США, Турция, Франция, Бельгия, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Северная Македония, Португалия, Румыния, Словакия, Черногория, Чехия и Литва.

"На сегодня половина союзников по НАТО ратифицировала протоколы о вступлении Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 за ратификацию", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция требует от Швеции и Финляндии выслать членов "Рабочей партии Курдистана" и FETO, иначе не ратифицирует протоколы о вступлении в НАТО.

Историческое решение о принятии новых членов было принято 5 июля.

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