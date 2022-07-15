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Страны НАТО ратифицируют вступление Швеции и Финляндии: сколько еще осталось

Фото: министр иностранных дел Швеции Анн Линде (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Уже половина стран-участниц НАТО ратифицировала протоколы о присоединении Швеции и Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

"На сегодня половина союзников по НАТО ратифицировала протоколы о вступлении Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 за ратификацию", - подчеркнула она.

Отметим, протоколы о вступлении скандинавских стран ратифицировали:

  • Канада
  • Дания
  • Исландия
  • Норвегия
  • Великобритания
  • Эстония
  • Албания
  • Польша
  • Германия
  • Венгрия
  • Нидерланды
  • Болгария
  • Латвия
  • Словения
  • Хорватия

Таким образом, протоколы должны ратифицировать еще США, Турция, Франция, Бельгия, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Северная Македония, Португалия, Румыния, Словакия, Черногория, Чехия и Литва.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция требует от Швеции и Финляндии выслать членов "Рабочей партии Курдистана" и FETO, иначе не ратифицирует протоколы о вступлении в НАТО.

Историческое решение о принятии новых членов было принято 5 июля.

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НАТОШвецияФинляндия