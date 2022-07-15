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Країни НАТО ратифікують вступ Швеції та Фінляндії: скільки ще залишилося

Фото: міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Вже половина країн-учасниць НАТО ратифікувала протоколи про приєднання Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"На сьогодні половина союзників по НАТО ратифікувала протоколи про вступ Швеції і Фінляндії. Дякую всім 15 за ратифікацію", - підкреслила вона.

Зазначимо, протоколи про вступ скандинавських країн ратифікували:

  • Канада
  • Данія
  • Ісландія
  • Норвегія
  • Великобританія
  • Естонія
  • Албанія
  • Польща
  • Німеччина
  • Угорщина
  • Нідерланди
  • Болгарія
  • Латвія
  • Словенія
  • Хорватія

Таким чином, протоколи мають ратифікувати ще США, Туреччина, Франція, Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Люксембург, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Словаччина, Чорногорія, Чехія та Литва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії вислати членів "Робочої партії Курдистану" і FETO, інакше не ратифікує протоколи про вступ до НАТО.

Історичне рішення про прийняття нових членів було прийнято 5 липня.

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НАТОШвеціяФинляндия