Страны НАТО проводят секретные учения с ядерным оружием

Фото: военные НАТО (flickr.com-nato)

Во время учений участники отрабатывают использование истребителей-бомбардировщиков

Союзники по Североатлантическому Альянсу проводят секретные военные учения, в рамках которых отрабатывают использования ядерного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в рамках учений "Устойчивый полдень" (Steadfast Noon) планируется отработать использование истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием. Также военные отработают безопасное перемещение ядерного оружия из подземных хранилищ к самолетам.

В частности, в военных учениях участвуют немецкие истребители "Торнадо". Они расположены на авиабазе Бюхель, на которой также, по неподтвержденным данным, находится и американское ядерное оружие - водородные бомбы B61, которые в случае ядерной угрозы могут быть установлены на немецкие самолеты.

Также в маневрах участвует итальянская боевая авиация. Самолеты вылетели с военного аэродрома Волькель в Нидерландах, где также должно храниться ядерное оружие США.

Напомним, в акватории Черного моря ракетный катер "Прилуки" Военно-Морских Украины, американский ракетный эсминец "Портер" и румынский корвет "Контр-адмирал Хорию Мачеллариу" провели совместные военные учения.

Также РБК-Украина сообщало, что в октябре подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины начались итоговые тактические учения с боевой стрельбой.