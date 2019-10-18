ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Країни НАТО проводять секретні навчання з ядерною зброєю

Новини » В світі    18.10.2019 - 21:07
Країни НАТО проводять секретні навчання з ядерною зброєю
Фото: військові НАТО (flickr.com-nato)

Під час навчань учасники відпрацьовують використання винищувачів-бомбардувальників

Члени Північноатлантичного Альянсу проводять секретні військові навчання, в рамках яких відпрацьовують використання ядерної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що в рамках навчань "Стійкий опівдні" (Steadfast Noon) планується відпрацювати використання винищувачів-бомбардувальників, які можуть бути оснащені ядерною зброєю. Також військові відпрацюють безпечне переміщення ядерної зброї з підземних сховищ до літаків.

Зокрема, у військових навчаннях беруть участь німецькі винищувачі "Торнадо". Вони розташовані на авіабазі Бюхель, на якій також, за непідтвердженими даними, знаходиться і американська ядерна зброя - водневі бомби B61, які в разі ядерної загрози можуть бути встановлені на німецькі літаки.

Також у маневрах бере участь італійська бойова авіація. Літаки вилетіли з військового аеродрому Волькель в Нідерландах, де також має зберігатися ядерна зброя США.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря ракетний катер "Прилуки" Військово-Морських України, американський ракетний есмінець "Портер" і румунський корвет "Контр-адмірал Хорию Мачеллариу" провели спільні військові навчання.

Також РБК-Україна повідомляло, що в жовтні підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України розпочалися підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Пристайко: за військовими маневрами Росії спостерігають в ЄС та НАТО Україна виступила за посилення НАТО у Східній Європі
Новини України НАТОученияядерная война
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся