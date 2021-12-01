Страны НАТО готовы усиливать присутствие на "восточном фланге", - Блинкен

Страны Североатлантического альянса готовы принимать меры против России. В частности, если РФ пойдет на агрессию против Украины
Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
"Мы готовы принимать серьезные меры. А НАТО готова усиливать свой восточный фланг", - заявил он.
При этом Блинкен подчеркнул, что Белый дом предупреждал Россию о готовности принимать меры в случае обострения кризиса с Украиной.
Напомним, министры иностранных дел стран НАТО обсудили возможности введения санкций против России. В частности, в случае российской агрессии против Украины.
Ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.