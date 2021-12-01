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Країни НАТО готові посилювати присутність на "східному фланзі", - Блінкен

Автор: Валерія Поліщук

Країни Північноатлантичного альянсу готові вживати заходів проти Росії. Зокрема, якщо РФ піде на агресію проти України

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція.

"Ми готові вживати серйозних заходів. А НАТО готова посилювати свій східний фланг", - заявив він.

При цьому Блінкен підкреслив, що Білий дім попереджав Росію про готовність вживати заходів у разі загострення кризи з Україною.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн НАТО обговорили можливості введення санкцій проти Росії. Зокрема, у разі російської агресії проти України.

Раніше в розвідці повідомили, що Росія зосередила більше 92 тисяч військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого.

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НАТОУкраїнаЕнтоні Блінкен