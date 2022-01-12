Страны НАТО готовы к диалогу с РФ, но не компромиссам по Украине, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны НАТО готовы начать серию переговоров с Россией, однако не готовы идти на компромиссы, касающиеся территориальной целостности некоторых стран. Он заявил, что такие государства имеют право претендовать на вступление в НАТО и получение военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам Совета Россия-НАТО.

В частности, он отметил, что Россия имеет военные силы в Грузии, Украине и Молдове, однако "эти силы размещены без согласования с правительствами этих стран, то есть их не приглашали". В свою очередь страны-участницы НАТО ранее уже призывали Россию вывести войска.

"Страны НАТО готовы к диалогу с Россией, но не пойдут на компромиссы по поводу территориальной целостности стран, их права на вступление в НАТО и на военную помощь", - заявил он.