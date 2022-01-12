Страны НАТО готовы к диалогу с РФ, но не компромиссам по Украине, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны НАТО готовы начать серию переговоров с Россией, однако не готовы идти на компромиссы, касающиеся территориальной целостности некоторых стран. Он заявил, что такие государства имеют право претендовать на вступление в НАТО и получение военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам Совета Россия-НАТО.
В частности, он отметил, что Россия имеет военные силы в Грузии, Украине и Молдове, однако "эти силы размещены без согласования с правительствами этих стран, то есть их не приглашали". В свою очередь страны-участницы НАТО ранее уже призывали Россию вывести войска.
"Страны НАТО готовы к диалогу с Россией, но не пойдут на компромиссы по поводу территориальной целостности стран, их права на вступление в НАТО и на военную помощь", - заявил он.
Напомним, сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, главной темой которого стали потенциальная угроза военного вторжения РФ в Украину и американское присутствие в Европе. Также Москва представит свои требования по нерасширению НАТО на восток, в том числе за счет Украины.
Отметим, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что встреча Совета НАТО-Россия была важной. При этом он подчеркнул, что в ходе переговоров была серьезная дискуссия по ситуации вокруг Украины.