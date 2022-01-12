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Країни НАТО готові до діалогу з РФ, але не компромісів щодо України, - Столтенберг

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Середа 12 січня 2022 16:11
Країни НАТО готові до діалогу з РФ, але не компромісів щодо України, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни НАТО готові почати серію переговорів з Росією, проте не готові йти на компроміси, які стосуються територіальної цілісності деяких країн. Він заявив, що такі держави мають право претендувати на вступ до НАТО і отримання військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками Ради Росія-НАТО.

Зокрема, він зазначив, що Росія має військові сили в Грузії, Україні та Молдові, однак "ці сили розміщені без узгодження з урядами цих країн, тобто їх не запрошували". У свою чергу країни-учасниці НАТО раніше вже закликали Росію вивести війська.

"Країни НАТО готові до діалогу з Росією, але не підуть на компроміси з приводу територіальної цілісності країн, їх права на вступ в НАТО і на військову допомогу", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО, головною темою якого стали потенційна загроза військового вторгнення РФ в Україну та американська присутність в Європі. Також Москва представить свої вимоги щодо нерозширення НАТО на схід, у тому числі за рахунок України.

Зазначимо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що зустріч Ради НАТО-Росія була важливою. При цьому він підкреслив, що в ході переговорів була серйозна дискусія щодо ситуації навколо України.

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Єнс Столтенберг
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