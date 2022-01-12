Країни НАТО готові до діалогу з РФ, але не компромісів щодо України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни НАТО готові почати серію переговорів з Росією, проте не готові йти на компроміси, які стосуються територіальної цілісності деяких країн. Він заявив, що такі держави мають право претендувати на вступ до НАТО і отримання військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками Ради Росія-НАТО.

Зокрема, він зазначив, що Росія має військові сили в Грузії, Україні та Молдові, однак "ці сили розміщені без узгодження з урядами цих країн, тобто їх не запрошували". У свою чергу країни-учасниці НАТО раніше вже закликали Росію вивести війська.

"Країни НАТО готові до діалогу з Росією, але не підуть на компроміси з приводу територіальної цілісності країн, їх права на вступ в НАТО і на військову допомогу", - заявив він.