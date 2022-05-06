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Страны-гаранты и страна-агрессор в одинаковом статусе на переговорах быть не могут, - Ермак

Андрей Ермак (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страны-гаранты украинской безопасности и страна-агрессор не могут находиться в одинаковом статусе. По его мнению, это противоречит здравому смыслу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Андрея Ермака.

"Одно дело – это переговоры с Российской Федерацией, другое – консультации по гарантиям безопасности. Эти вещи происходят параллельно. Это консультации с нашими партнерами, которых мы в будущем видим нашими гарантами", - подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что государство не имеет права ставить знак равенства между гарантами безопасности и страной-агрессором, которая сегодня оккупировала наши территории, убивает наших людей, и странами, которые нам помогают с ней бороться.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что формула нефтяного эмбарго должна устроить всех членов ЕС. Запрет ударит по экономике России.

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