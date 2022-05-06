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Країни-гаранти і країна-агресор в однаковому статусі на переговорах бути не можуть, - Єрмак

Андрій Єрмак (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що країни-гаранти української безпеки і країна-агресор не можуть перебувати в однаковому статусі. На його думку, це суперечить здоровому глузду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Андрія Єрмака.

"Одна справа - це переговори з Російською Федерацією, інша - консультації щодо гарантій безпеки. Ці речі відбуваються паралельно. Це консультації з нашими партнерами, яких ми в майбутньому бачимо нашими гарантами", - підкреслив Єрмак.

Він також зазначив, що держава не має права ставити знак рівності між гарантами безпеки і країною-агресором, яка сьогодні окупувала наші території, вбиває наших людей, і країнами, які нам допомагають з нею боротися.

Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що формула нафтового ембарго повинна влаштувати всіх членів ЄС. Заборона вдарить по економіці Росії.

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