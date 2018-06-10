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Страны G7 не заинтересованы в возвращении России, - Трюдо

НовостиПолитика    10.06.2018 - 02:59
Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)
Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)

Президент США Дональд Трамп считает, что возвращение РФ в G8 будет позитивным шагом

Страны "Большой семерки" не заинтересованы в возвращении России к членству в этом формате даже в отдаленной перспективе. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге по итогам саммита G7 в канадском Квебеке.

"Я сказал Дональду Трампу, что на данный момент мы и в отдаленной перспективе не заинтересованы в рассмотрении вопроса о возвращении России к этому формату", - рассказал Трюдо.

Отметим, ранее на брифинге в рамках саммита G7 президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Российской Федерации в G8 будет позитивным шагом.

"Я думаю, это (возвращение России в G8, - ред.) будет хорошо для мира, для России, для США, я думаю это будет хорошо для всех стран G7. Я думаю G8 будет лучше. Я думаю, возвращение России будет позитивным шагом. Мы хотим мира, мы не хотим играть в игры", - сказал он.

Напомним, в совместном коммюнике лидеры стран "Большой семерки", среди прочего, согласовали возможность введения в отношении России дополнительных санкций, если ее поведение этого потребует.

 

 

Вице-глава Сейма Польши назвал политику России одной из основных угроз для Европы Трамп: возвращение России в G8 будет позитивным шагом
Теги публикации: Российская Федерация, G7, Джастин Трюдо  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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