Страны G7 не заинтересованы в возвращении России, - Трюдо

Президент США Дональд Трамп считает, что возвращение РФ в G8 будет позитивным шагом

Страны "Большой семерки" не заинтересованы в возвращении России к членству в этом формате даже в отдаленной перспективе. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге по итогам саммита G7 в канадском Квебеке.

"Я сказал Дональду Трампу, что на данный момент мы и в отдаленной перспективе не заинтересованы в рассмотрении вопроса о возвращении России к этому формату", - рассказал Трюдо.

Отметим, ранее на брифинге в рамках саммита G7 президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Российской Федерации в G8 будет позитивным шагом.

"Я думаю, это (возвращение России в G8, - ред.) будет хорошо для мира, для России, для США, я думаю это будет хорошо для всех стран G7. Я думаю G8 будет лучше. Я думаю, возвращение России будет позитивным шагом. Мы хотим мира, мы не хотим играть в игры", - сказал он.

Напомним, в совместном коммюнике лидеры стран "Большой семерки", среди прочего, согласовали возможность введения в отношении России дополнительных санкций, если ее поведение этого потребует.