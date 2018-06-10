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Интервью

Лидеры G7 договорились о введении новых санкций против РФ при необходимости

НовостиПолитика    10.06.2018 - 00:58
Фото: "Большая семерка" (army.mil)
Фото: "Большая семерка" (army.mil)

Соответствующая возможность отражена в совместном коммюнике по итогам саммита в Канаде

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) в субботу, 9 июня, среди прочего, согласовали возможность введения в отношении России дополнительных санкций, если ее поведение этого потребует. Об этом говорится в принятом G7 совместное коммюнике по итогам саммита в Канаде, передает "Радио Свобода".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что коммюнике, несмотря на разногласия, подписали все лидеры стран G7 - США, Канады, Франции, Британии, Германии, Италии и Японии.

В документе, в частности, подчеркивается, что "Большая семерка" согласовала механизм быстрой совместной реакции на "враждебные действия" иностранных государств.

Отмечается, что на этом пункте настаивала Великобритания, приводя в пример действия России.

Что касается торговли, то в коммюнике говорится о приверженности свободе торговли и о необходимости реформы Всемирной торговой организации, чтобы обеспечить для всех равные "правила игры" в международной торговле.

Сообщается, что вопрос о пошлинах на сталь и алюминий, введенных недавно США, на саммите в Квебеке разрешить не удалось.

Напомним, президент США Дональд Трамп на брифинге в рамках саммита G7 заявил, что возвращение Российской Федерации в G8 будет позитивным шагом.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, G7, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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