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Страны G7 выделили Украине почти 20 млрд долларов помощи

Фото: помощь Украине стран G7 достигла 20 млрд долларов (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Страны "Большой семерки" решили выделить Украине 19,8 млрд долларов и пообещали предоставить дополнительную финансовую поддержку в случае необходимости. Решение принято на встрече министров финансов и глав центробанков США, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Великобритании в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В 2022 году мы мобилизовали 19,8 млрд долларов для бюджетной поддержки, в том числе 9,5 млрд долларов в виде недавних обязательств… чтобы помочь Украине сократить дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу", - говорится в заявлении G7.

Кроме того, министры приветствовали текущую работу G7 и международных финансовых институтов по дальнейшему существенному финансированию Украины, в частности, включая предложение Европейской комиссии о дополнительной макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро.

Дополнительная плановая поддержка украинских государственных предприятий и частного сектора через Европейский банк реконструкции и развития и Международную финансовую корпорацию составляет 3,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении.

"Мы продолжим поддерживать Украину на протяжении всей этой войны и после нее и готовы сделать больше по мере необходимости", - говорится в заявлении G7.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в Украине возникла угроза гиперинфляции из-за того, что НБУ финансирует госбюджет. "Вы знаете, что происходит, если стране приходится переходить на монетарное финансирование. Война приносит гиперинфляцию, а затем ужасный, ужасный ущерб, которого, как мы думаем, мы можем избежать", - сказала Георгиева.

По ее словам, чтобы избежать этого, необходимо предоставить Украине экстренное финансирование.

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