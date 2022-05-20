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Країни G7 виділили Україні майже 20 млрд доларів допомоги

Фото: допомога Україні країн G7 досягла 20 млрд доларів (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Країни "Великої сімки" вирішили виділити Україні 19,8 млрд доларів і пообіцяли надати додаткову фінансову підтримку в разі необхідності. Рішення прийнято на зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків США, Канади, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Великобританії в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У 2022 році ми мобілізували 19,8 млрд доларів для бюджетної підтримки, в тому числі 9,5 млрд доларів у вигляді недавніх зобов'язань... щоб допомогти Україні скоротити дефіцит фінансування і продовжувати забезпечувати надання основних послуг українському народу", - йдеться в заяві G7.

Крім того, міністри вітали поточну роботу G7 і міжнародних фінансових інститутів щодо подальшого істотного фінансування України, зокрема, включаючи пропозицію Європейської Комісії про додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 мільярдів євро.

Додаткова планова підтримка українських державних підприємств і приватного сектора через Європейський банк реконструкції та розвитку і міжнародну фінансову корпорацію становить 3,4 мільярда доларів, йдеться в повідомленні.

"Ми продовжимо підтримувати Україну протягом всієї цієї війни і після неї і готові зробити більше в міру необхідності", - йдеться в заяві G7.

Нагадаємо, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що в Україні виникла загроза гіперінфляції через те, що НБУ фінансує держбюджет. "Ви знаєте, що відбувається, якщо країні доводиться переходити на монетарне фінансування. Війна приносить гіперінфляцію, а потім жахливий, жахливий збиток, якого, як ми думаємо, ми можемо уникнути", - сказала Георгієва.

За її словами, щоб уникнути цього, необхідно надати Україні екстрене фінансування.

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