Страны G7 требуют от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и глава европейской дипломатии осудили действия России. Они призвали вернуть под контроль Украины все ядерные объекты, в том числе ЗАЭС.

"Украинский персонал, эксплуатирующий Запорожскую АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления", - говорится в сообщении.

В G7 заявили, что действия РФ на Запорожской АЭС подергают опасности многие страны и повышают риск ядерной катастрофы.

Кроме того, Россия препятствует МАГАТЭ контролировать мировую ядерную безопасность. Министры призвали пропустить экспертов МАГАТЭ на станцию.