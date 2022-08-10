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Країни G7 вимагають від Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України

Фото у G7 засудили Росію через обстріли Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри країн G7 закликали Росію передати Запорізьку АЕС під контроль України. Також вони вимагають пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву G7, опубліковану на сайті МЗС Німеччини.

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США і глава європейської дипломатії засудили дії Росії. Вони закликали повернути під контроль України всі ядерні об'єкти, в тому числі ЗАЕС.

"Український персонал, що експлуатує Запорізьку АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз і тиску", - йдеться в повідомленні.

У G7 заявили, що дії РФ на Запорізькій АЕС загрожують небезпеці багатьох країн і підвищують ризик ядерної катастрофи.

Крім того, Росія перешкоджає МАГАТЕ контролювати світову ядерну безпеку. Міністри закликали пропустити експертів МАГАТЕ на станцію.

Нагадаємо, що Росія почала обстрілювати ЗАЕС ввечері 5 серпня, через що з'явилася загроза витоку радіації.

Вже 6 серпня окупанти знову вдарили по майданчику станції. Внаслідок чого постраждав працівник.

При цьому в МАГАТЕ заявили, що після останніх обстрілів ядерної загрози на Запорізькій АЕС поки немає, але зафіксовані пошкодження.

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G7Запорожская АЭСРосійська ФедераціяМАГАТЭ