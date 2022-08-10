ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Країни G7 вимагають від Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України

Новость на русском →
Берлін, Середа 10 серпня 2022 14:03
Країни G7 вимагають від Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України Фото у G7 засудили Росію через обстріли Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри країн G7 закликали Росію передати Запорізьку АЕС під контроль України. Також вони вимагають пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву G7, опубліковану на сайті МЗС Німеччини.

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США і глава європейської дипломатії засудили дії Росії. Вони закликали повернути під контроль України всі ядерні об'єкти, в тому числі ЗАЕС.

"Український персонал, що експлуатує Запорізьку АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз і тиску", - йдеться в повідомленні.

У G7 заявили, що дії РФ на Запорізькій АЕС загрожують небезпеці багатьох країн і підвищують ризик ядерної катастрофи.

Крім того, Росія перешкоджає МАГАТЕ контролювати світову ядерну безпеку. Міністри закликали пропустити експертів МАГАТЕ на станцію.

Нагадаємо, що Росія почала обстрілювати ЗАЕС ввечері 5 серпня, через що з'явилася загроза витоку радіації.

Вже 6 серпня окупанти знову вдарили по майданчику станції. Внаслідок чого постраждав працівник.

При цьому в МАГАТЕ заявили, що після останніх обстрілів ядерної загрози на Запорізькій АЕС поки немає, але зафіксовані пошкодження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7 Запорожская АЭС Російська Федерація МАГАТЭ
NEWS
ЗСУ знищили 9 ворожих літаків та 160 окупантів: нові втрати росіян у війні
ЗСУ знищили 9 ворожих літаків та 160 окупантів: нові втрати росіян у війні
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк