Страны G7 согласились гораздо теснее координировать подход к Китаю, - Трюдо

Трюдо возглавил дискуссию по Большой семерке по Китаю в субботу и призвал к единому подходу, заявил источник агентства.

Он подчеркнул, что странам нужно "быть крепкими и едиными" в отношении Китая и согласиться на меры для этого.

"То, что мы действительно собрались, чтобы четко сказать и выдвинуть сегодня, - это потребность говорить в один голос, необходимость гораздо теснее координировать нашу совместную работу и наше внимание", - сказал Трюдо.

Одним из конкретных примеров действий "Большой семерки" стало предложение помочь развивающимся странам путем формирования инфраструктурного плана, который мог бы противостоять пекинской инициативе "Один пояс, один путь", - сказал он.

При этом канадский лидер подчеркнул, что по некоторым вопросам, таким как изменение климата, G7 должен сотрудничать с Китаем.

"Есть сферы, где нам нужно бросить вызов Китаю напрямую, например, относительно прав человека. Поэтому такая твердая единая позиция, как та, которую мы установили здесь, в G7, и в дальнейшем будет демонстрировать наш подход, основанный на общих ценностях, а уважение международных прав полезно не только для нас, но и для планеты", - сказал Трюдо.