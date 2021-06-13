Страны G7 согласились гораздо теснее координировать подход к Китаю, - Трюдо

Лидеры "Большой семерки" (G7) 13 июня договорились координировать свою реакцию на вызовы, поставленные Китаем, "гораздо теснее". Страны группы должны быть едиными в политике по Китаю.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции после саммита в Великобритании, передает Reuters.
Трюдо возглавил дискуссию по Большой семерке по Китаю в субботу и призвал к единому подходу, заявил источник агентства.
Он подчеркнул, что странам нужно "быть крепкими и едиными" в отношении Китая и согласиться на меры для этого.
"То, что мы действительно собрались, чтобы четко сказать и выдвинуть сегодня, - это потребность говорить в один голос, необходимость гораздо теснее координировать нашу совместную работу и наше внимание", - сказал Трюдо.
Одним из конкретных примеров действий "Большой семерки" стало предложение помочь развивающимся странам путем формирования инфраструктурного плана, который мог бы противостоять пекинской инициативе "Один пояс, один путь", - сказал он.
При этом канадский лидер подчеркнул, что по некоторым вопросам, таким как изменение климата, G7 должен сотрудничать с Китаем.
"Есть сферы, где нам нужно бросить вызов Китаю напрямую, например, относительно прав человека. Поэтому такая твердая единая позиция, как та, которую мы установили здесь, в G7, и в дальнейшем будет демонстрировать наш подход, основанный на общих ценностях, а уважение международных прав полезно не только для нас, но и для планеты", - сказал Трюдо.
Отметим, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что страны "Большой семерки" (G7) намерены вести дела с Китаем в разных сферах с позиции силы, придерживаясь единой линии. В коммюнике саммита G7 2019 года проблема отношений с Пекином не была включена.