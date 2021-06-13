Страны G7 планируют вести дела с Китаем с позиции силы, - Блинкен

Страны "Большой семерки" (G7) намерены вести дела с Китаем в различных сферах с позиции силы и придерживаясь единой линии. В коммюнике саммита G7 2019 года проблема отношений с Пекинов не была включена.

"Сложные отношения (с Китаем - ред.) практически у всех стран "Большой семерки". В одних сферах мы враждебны, в других - конкуренты, а в третьих - кооперативны. Но общий знаменатель - мы должны иметь возможность иметь дело с Китаем во всех этих областях, исходя из позиции силы и единой линии", - сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что в 2019 году в итоговое коммюнике саммита G7 Китай не упоминался. "Я думаю, что (включение Китая в заявление ред.) свидетельствует о том, что страны обеспокоены многими действиями Китая. Это сложные отношения для почти всех стран Группы семи", - добавил он.