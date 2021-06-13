ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Страны G7 планируют вести дела с Китаем с позиции силы, - Блинкен

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 13 июня 2021 19:42
Страны G7 планируют вести дела с Китаем с позиции силы, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Страны "Большой семерки" (G7) намерены вести дела с Китаем в различных сферах с позиции силы и придерживаясь единой линии. В коммюнике саммита G7 2019 года проблема отношений с Пекинов не была включена.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

"Сложные отношения (с Китаем - ред.) практически у всех стран "Большой семерки". В одних сферах мы враждебны, в других - конкуренты, а в третьих - кооперативны. Но общий знаменатель - мы должны иметь возможность иметь дело с Китаем во всех этих областях, исходя из позиции силы и единой линии", - сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что в 2019 году в итоговое коммюнике саммита G7 Китай не упоминался. "Я думаю, что (включение Китая в заявление ред.) свидетельствует о том, что страны обеспокоены многими действиями Китая. Это сложные отношения для почти всех стран Группы семи", - добавил он.

Напомним, лидеры G7 призвали Россию и Китай уважать и соблюдать права человека. От Москвы G7 потребовала прекратить дестабилизирующее поведение и вмешательство в демократические процессы в других странах.

Отметим, ранее глава МИД Британии Доминик Рааб заявил о готовности Лондона к диалогу с Москвой. Однако министр предупредил Россию об ответе на враждебные действия.

Как сообщало РБК-Украина, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия представляет "угрозу номер один" для страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Китай Госдеп
NEWS
Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО
Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами