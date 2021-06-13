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Лидеры G7 призвали Россию и Китай прекратить дестабилизацию и уважать права человека

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Лондон, Воскресенье 13 июня 2021 15:53
Лидеры G7 призвали Россию и Китай прекратить дестабилизацию и уважать права человека Фото: G7 призвала РФ и Китай соблюдать права человека (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидеры Группы семи (G7) призвали Россию и Китай уважать и соблюдать права человека. От Москвы G7 потребовала прекратить дестабилизирующее поведение и вмешательство в демократические процессы в других странах.

Об этом говорится в проекте коммюнике G7, выдержки из которого приводит Bloomberg.

"Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, а также (призываем - ред.) выполнить свои международные обязательства в области прав человека", - отмечается в проекте.

При этом лидеры G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. "Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Мы будем продолжать взаимодействовать там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес", - подчеркивается в документе.

Китай лидеры Группы семи призвали уважать и соблюдать права человека и основные свободы. Также Пекину было указано на важность поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе. Лидеры G7 выразили "серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях" и выступили против любых односторонних попыток изменить существующий расклад сил в этом регионе.

Напомним, ранее глава МИД Британии Доминик Рааб заявил о готовности Лондона к диалогу с Москвой. Однако министр предупредил Россию об ответе на враждебные действия.

Отметим, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия представляет "угрозу номер один" для страны.

Также министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал ООН принять меры против систематического нарушения прав человека в России.

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