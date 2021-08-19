Страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию людей из аэропорта Кабула

Главы МИД стран "Большой семерки" провели виртуальную встречу по ситуации в Афганистане. Министры G7 призвали радикальное движение "Талибан" гарантировать безопасную эвакуацию иностранцев и афганцев из аэропорта Кабула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговый пресс-релиз встречи .

"Министры (иностранных дел - ред.) стран G7 призвали "Талибан" гарантировать безопасность иностранцев и афганцев, которые желают уехать (из Афганистана - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Великобритании.

Страны G7 также подчеркнули важность выполнения талибами своих обязательств по защите гражданского населения и выразили глубокую обеспокоенность сообщениями о насильственных репрессиях в некоторых частях Афганистана.

Министры согласились с тем, что "Талибан" должен предпринять усилия к тому, чтобы Афганистан не стал местом террористической угрозы международной безопасности.