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Країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію людей з аеропорту Кабула

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глави МЗС країн "Великої сімки" провели віртуальну зустріч щодо ситуації в Афганістані. Міністри G7 закликали радикальний рух "Талібан" гарантувати безпечну евакуацію іноземців та афганців з аеропорту Кабула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумковий пресреліз зустрічі.

"Міністри (закордонних справ - ред.) країн G7 закликали "Талібан" гарантувати безпеку іноземців і афганців, які бажають виїхати (з Афганістану - ред.)", - йдеться в заяві, опублікованій МЗС Великобританії.

Країни G7 також підкреслили важливість виконання талібами своїх зобов'язань щодо захисту цивільного населення і висловили глибоку стурбованість повідомленнями про насильницькі репресії в деяких частинах Афганістану.

Міністри погодилися з тим, що "Талібан" повинен докласти зусиль до того, щоб Афганістан не став місцем терористичної загрози міжнародній безпеці.

Нагадавши, таліби активізували пошуки людей, які, на їхню думку, працювали з силами США і НАТО.

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ВеликобританіяG7АфганистанКабул